اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قائد الجيش الاسترالى يتعهد بإجراء تغييرات بعد تقرير عن سلوك جنوده بأفغانستان

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:35 ص
قائد الجيش الاسترالى يتعهد بإجراء تغييرات بعد تقرير عن سلوك جنوده بأفغانستان عناصر من الجيش الاسترالى
ملبورن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كبير المسؤولين العسكريين الأستراليين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع لا بد وان "تقر" بتقرير نشر فى الآونة الأخيرة عن ارتكاب جنود جرائم فى أفغانستان وتعهد بإجراء تغييرات لضمان عدم تكرار تلك الفظائع.

 

ونشر هذا التقرير يوم الخميس بعد تحقيق فى سلوك أفراد القوات الخاصة فى أفغانستان بين عامى 2005 و 2016 وخلص إلى أن قادة قوات الكوماندوس أجبروا صغار الجنود على قتل أسرى عزل من أجل أن يعتادوا القتل.

 

وقال الجنرال أنجوس كامبل قائد قوات الدفاع اليوم الأحد إنه سيُحاسب على ضمان التعامل مع التقرير بدقة ، بالإضافة إلى أداء واجبه وأدائه بوصفه كان القائد فى الشرق الأوسط فى عام 2011.

 

"أريد أن تعترف قوة الدفاع الأسترالية بأن هذا شيء يجب أن نقر به لأنه إذا لم نقره، فلن نصلحه وإذا لم نصلحه ، فقد يحدث هذا الشيء المرعب مرة أخرى وأنا لا يمكن أن أقبل ذلك".

 

وأوصى التقرير بإحالة 19 جنديا حاليا وسابقا إلى المحاكمة المحتملة وقد أثار حالة من الخزى والغضب فى أستراليا التى عادة ما تتباهى بشدة بتاريخها العسكري.

 

 


أستراليا

أخبار أستراليا

جنود أستراليا

أفغانستان

أخبار أفغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتهاكات الجيش الاسترالى فى أفغانستان تجبر كانبرا على الاعتذار.. تقرير يكشف قتل قوات خاصة استرالية عشرات السجناء الأفغان واختلاق قصص للتستر على الأمر.. بعض الحوادث استهدفت تدريب الجنود الصغار على القتل لأول مرة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:30 م

الجارديان: الجيش الأسترالى يحقق فى ارتكاب أفراده جرائم حرب بأفغانستان

السبت، 02 سبتمبر 2017 12:07 م

الجيش الأسترالى يدشن وحدة خاصة لمكافحة هجمات القرصنة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2017 11:14 ص

قائد الجيش الأسترالى يجتمع بقادة عسكريين إندونيسيين بعد خلاف

الأحد، 05 فبراير 2017 09:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة