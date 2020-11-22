قائد الجيش الاسترالى يتعهد بإجراء تغييرات بعد تقرير عن سلوك جنوده بأفغانستان

ملبورن (رويترز)

قال كبير المسؤولين العسكريين الأستراليين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع لا بد وان "تقر" بتقرير نشر فى الآونة الأخيرة عن ارتكاب جنود جرائم فى أفغانستان وتعهد بإجراء تغييرات لضمان عدم تكرار تلك الفظائع.

ونشر هذا التقرير يوم الخميس بعد تحقيق فى سلوك أفراد القوات الخاصة فى أفغانستان بين عامى 2005 و 2016 وخلص إلى أن قادة قوات الكوماندوس أجبروا صغار الجنود على قتل أسرى عزل من أجل أن يعتادوا القتل.

وقال الجنرال أنجوس كامبل قائد قوات الدفاع اليوم الأحد إنه سيُحاسب على ضمان التعامل مع التقرير بدقة ، بالإضافة إلى أداء واجبه وأدائه بوصفه كان القائد فى الشرق الأوسط فى عام 2011.

"أريد أن تعترف قوة الدفاع الأسترالية بأن هذا شيء يجب أن نقر به لأنه إذا لم نقره، فلن نصلحه وإذا لم نصلحه ، فقد يحدث هذا الشيء المرعب مرة أخرى وأنا لا يمكن أن أقبل ذلك".

وأوصى التقرير بإحالة 19 جنديا حاليا وسابقا إلى المحاكمة المحتملة وقد أثار حالة من الخزى والغضب فى أستراليا التى عادة ما تتباهى بشدة بتاريخها العسكري.