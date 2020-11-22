فيسبوك يؤكد تعاونه مع الفاتيكان فى التحقيق بإعجاب حساب البابا بصور عارضة برازيلية

كتبت ــ فاطمة شوقى

أكد "فيسبوك" مالك إنستجرام، أنه يتعاون مع الفاتيكان فى التحقيق بإعجاب صفحة البابا فرانسيس بصور عارضة برازيلية مثيرة للجدل، وقال متحدث باسم فيسبوك: "يجري التحقيق في الأمر عن طريق الاتصال الوثيق بالفاتيكان"، وذلك بعد أن تم الكشف عن أن الفاتيكان بدأ تحقيقًا داخليًا.

وأشارت صحيفة "تريبونا ديل باهيا" المكسيكية، إلى أن حساب بابا الفاتيكان وضع "إعجاب" على صورة ناتاليا جاريبوتو" حيث كانت ترتدى ملابس داخلية تحاكى زى تلميذة صغيرة، لكن "الإعجاب" اختفى بعد ذلك.

أطلق الفاتيكان تحقيقًا داخليًا في الحساب الرسمي للبابا فرانسيس على إنستجرام بعد الفضيحة التي أحدثها "إعجاب" ، يُزعم أنه من ذلك الملف الشخصي، على صورة استفزازية لعارضة برازيلية الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر مقربة من المكتب الصحفي للكرسي الرسولي لوكالة الأنباء الكاثوليكية، أنه سيتم تحديد كيفية ظهور رد الفعل في المنشور، مؤكدة أن الشبكات الاجتماعية المرتبطة بالبابا يديرها فريق من الموظفين.

قام بعض من 2.2 مليون متابع على إنستجرام للعارضة، بتنبيهها إلى "الإعجاب" عبر تويتر، حيث ردت البرازيل بسخرية: "على الأقل سأذهب إلى الجنة".