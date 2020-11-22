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فى ذكرى وفاته الـ57.. 10 معلومات عن الرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:00 م
فى ذكرى وفاته الـ57.. 10 معلومات عن الرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى جون كينيدى
كتب إيهاب محمد

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تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ57 على اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى، والذى لقى حتفه يوم 22 نوفمبر عام 1963 بحادث قنص أثناء زيارته لمدينة دالاس، وكان الرئيس الـ35 للولايات المتحدة الأمريكية.

 

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وبهذه المناسبة، يستعرض التقرير التالى 10 معلومة عن الرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى، فى الذكرى 57 لوفاته، وهى كالتالى:

 

1- تولى جون كينيدي الرئاسة منذ 1961 وحتى اغتياله فى 22 نوفمبر 1963، وكان عمره آنذاك 46 عاما.

2- من مواليد 29 مايو 1917 فى بروكلين.

 

المشد كان تحت القميص الملطخ بالدم بعد الاغتيال
المشد كان تحت القميص الملطخ بالدم بعد الاغتيال

 

3- هو الابن الثانى لجوزيف كينيدى السياسى والمليونير الأمريكى ذو الأصل الإيرلندى.

4 - تخرج جون كينيدى من جامعة هارفارد عام 1940، وتطوع عام 1943 فى الأسطول الأمريكى.

5 - منح وسام الشجاعة فى الحرب العالمية الثانية، كما خدم كقائد لتوربيد الذى أنقذ حياة ملاحية، كما ثم عمل مراسلًا صحفيًا للأخبار.

 

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6 - مثل كينيدى ولاية ماساتشوستس من 1947 وحتى 1960 كعضو فى مجلس النواب، ولاحقا فى مجلس الشيوخ.
 
7- انتخب لرئاسة الولايات المتحدة كمرشح عن الحزب الديمقراطى، وكان عمره وقتها 43 عاما حينما واجه خصمه الجمهورى ريتشارد نيكسون، وقد ربح فى تلك الانتخابات بفارق ضئيل.
 
8 - كيندى الرئيس الأمريكى الكاثوليكى الوحيد، وأصغر رئيس أمريكى منتخب، وقد جاء خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور.
 
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9 - توفي مقتولا في 22 نوفمبر، 1963 في دلاس، حينما كان في زيارة رسمية لها، حيث أطلق عليه الرصاص أثناء مروره بسيارة مكشوفة في أحد شوارع دالاس في تكساس برفقة زوجته جاكلين كيندى وحاكم ولاية تكساس جون كونالى الذي أصيب في الحادث .

الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي وزوجته جاكلين قبل لحظات من اغتياله
الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي وزوجته جاكلين قبل لحظات من اغتياله

 

10 -  أدين لى هارفى أوزولد بارتكاب الجريمة وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودى جاك روبى، وذلك قبل انعقاد المحكمة، وقد توفى روبى، أيضا لإصابته بسرطان الرئة وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل إلى الآن، وقد جاء خلفا له في الرئاسة ليندون جونسون.


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