فوائد تناول البردقوش على صحة الجسم والوقاية من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى البردقوش على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والميكروبات، حيث تم استخدامه طبيًا للمساعدة في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات وألم الدورة الشهرية، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن للبردقوش فوائد عديدة على صحة الجسم وحمايته من الأمراض وهى:

فوائد البردقوش



1:تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فى البردقوش على في منع تلف الخلايا الناجمة عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، في حين أن الالتهاب هو استجابة جسدية طبيعية ، إلا أن الالتهاب المزمن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك مرض السكري والسرطان واضطرابات المناعة الذاتية. وبالتالي، فإن تقليل الالتهاب قد يقلل من مخاطر الإصابة.

2:قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي، تاريخياً استخدم البردقوش لمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة وبعض الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث كشفت دراسة أجريت على ستة أعشاب أن البردقوش حارب كلوستريديوم بيرفرينجنز، وهوأحد مسببات الأمراض الشائعة المنقولة بالغذاء.

3:قد يساعد مستخلص البردقوش في تنظيم الدورة الشهرية، وكذلك استعادة التوازن الهرموني لدى النساء اللواتي يعانين من دورة غير منتظمة .

4: يساعد أيضًا في علاج متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وهو اضطراب هرموني له أعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب. وجدت دراسة أجريت على 25 امرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض أن شاي البردقوش يحسن الملامح الهرمونية وحساسية الأنسولين.

5: يعتبر البردقوش واحد من أهم الطرق الطبيعية للوقاية من مشاكل القلب والجلطات وتصلب الشرايين.

على الرغم من اعتبار البردقوش آمنًا بشكل عام ، إلا أنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية ويجب تجنبه من قبل النساء الحوامل أو المرضعات، قد يرغب أولئك الذين يتناولون أدوية معينة في استشارة مقدم الرعاية الطبية قبل تناولها.