"فلويد البرازيل" يشعل الاحتجاجات ضد العنصرية.. وشاهد: مات مختنقا.. فيديو وصور

كتبت فاطمة شوقى

أثارت وفاة رجل أسود تعرض للضرب من قبل عناصر الأمن في سوبر ماركت في بورتو أليجري احتجاجات في مدن مختلفة بالبرازيل وألقت بظلالها على إحياء ذكرى يوم التوعية بالسود.



البرازيل واحتجاجات

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية إلى أن آلاف المتظاهرين فى وسط مدينة ساو باولو ساروا إلى فرع السوق فى حى جارديم باوليستا ، وقام جزء من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على الواجهات الزجاجية وتدمير وحرق البضائع ونوافذ المتاجر وغيرها من المرافق.

وفرقت الشرطة احتجاجا كان ينظم أمام السوبر ماركت حيث وقعت الوفاة في بورتو أليجري (ريو جراندي دو سول ، جنوب) بقنابل الغاز والضجيج ، بحسب التلفزيون المحلي.



البرازيل

وقع المشهد الذي أغضب البلاد ليلة الخميس الماضى، في الصور التي سجلها أحد الشهود بهاتف خلوي ، يمكن رؤية اللحظة التي تعرض فيها عامل اللحام جواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس البالغ من العمر 40 عامًا للضرب بقبضات يد أحد رجال الأمن.

وبحسب روايات صحفية محلية بناء على شهادات من الشرطة العسكرية ، فقد زُعم أن الرجل هدد عاملاً في السوبر ماركت ، اتصل بأفراد الأمن الذين ضربوه خارج المركز، وحاولت خدمات الطوارئ إنعاش الرجل ، لكنه مات في مكان الحادث.

"لم أستطع التنفس"

وقال أحد أصدقاء الضحية الذي شهد الضرب لموقع "جلوبال 1" البرازيلى إنه أثناء تعرضه للضرب ، صرخ سيلفيرا فريتاس بأنه لا يستطيع التنفس ، وهي عبارة تستحضر وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود مات مختنقاً على يد ضابط شرطة في مينيابوليس بالولايات المتحدة ، وهي حقيقة صدمت العالم وأثارت تعبئة جماهيرية.



احتجاجات فى البرازيل ضد العنصرية

من خلال حسابه على تويتر ، بدا أن الرئيس جايير بولسونارو يشير إلى الحدث والاحتجاجات التي نتجت عن ذلك ، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري "تقسيم معاناة الشعب البرازيلي إلى مجموعات" وأن "هناك مشاكل مثل العنف من ذوي الخبرة للجميع".

وأضاف بولسونارو "هناك من يريدون تدمير الجوهر ووضع الصراع والاستياء والكراهية والانقسام بين الطبقات في مكانه ، متنكرين دائمًا في صورة" الكفاح من أجل المساواة "أو" العدالة الاجتماعية "، كل ذلك بحثًا عن السلطة".

وقال نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو "هذا شيء يريدون استيراده ، وهو غير موجود هنا". لكنه شدد على أن مكانه "هناك عدم مساواة وحشية نتيجة سلسلة من المشاكل".