اليوم السابع
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فرنسا تكتشف مرض كورونا فى مزرعة لحيوان المينك

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:13 م
فرنسا تكتشف مرض كورونا فى مزرعة لحيوان المينك حيوان المينك
رويترز

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قالت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم، الأحد، إنه جرى اكتشاف فيروس كورونا في عدد من حيوانات المينك بمزرعة في غرب البلاد مشيرة إلى أنه تقرر إعدام ألف منها.
 
وكانت دول أوروبية أخرى ومنها السويد، واليونان، وهولندا، اكتشفت الفيروس في مزارع مماثلة.
 
واكتشفت الدنمارك تحور الفيروس إلى سلالة مختلفة يخشى الخبراء أن تضعف فعالية أى لقاح إذا انتقل الفيروس بعد تحوره إلى الإنسان، وقررت السلطات هناك إعدام نحو 17 مليون حيوان.
 
وبدأت فرنسا في فحص مزارعها الأربع لحيوان المينك في منتصف نوفمبر .
 
وقالت الوزارة "في هذه المرحلة، أثبتت الفحوص أن الفيروس منتشر في مزرعة في (منطقة) إير-للوار ".

فرنسا

كورونا

مزرعة المينك

حيوان المينك

الزراعة الفرنسية

الدنمارك

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