فرنسا تسجل 17881 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

باريس (رويترز)

ارتفع عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى فرنسا 17881 حالة فيما يعد أقل من 22882 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة.

وأعلنت أيضا وزارة الصحة تسجيل 276 حالة وفاة جديدة بالفيروس فى المستشفيات على مدار 24 ساعة مقابل 386 ، ويبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة فى فرنسا بسبب الفيروس حتى الآن 48518 حالة منها 33231 فى المستشفيات.

وانخفض عدد الموجودين فى المستشفى المصابين بكوفيد-19 لليوم الخامس على التوالى وتراجع إلى 31365، كما تراجع عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة لليوم الخامس على التوالى وانخفض إلى 4493.

وسيوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كلمة إلى الشعب يوم الثلاثاء بشأن وضع الفيروس وقد يعلن تخفيفا جزئيا لقواعد العزل العام والسارية منذ 30 أكتوبر ، وتأمل صناعة البيع بالتجزئة أن تستطيع إعادة فتح المتاجر التى تبيع السلع "غير الأساسية" مثل الملابس والأحذية والألعاب، وقال رئيس الوزراء جان كاستكس يوم السبت إنه يأمل أن يحدث ذلك "فى غضون أيام قليلة".