اليوم السابع
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"فاركو" للأدوية تعلن إنشاء 6 عيادات جديدة فى زامبيا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:29 م
"فاركو" للأدوية تعلن إنشاء 6 عيادات جديدة فى زامبيا عيادات فاركو فى زامبيا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت شركة فاركو للأدوية عن توسعها فى برنامج "صحتك مهمتنا"، وذلك بإنشاء عيادات ومعامل وصيدليات بالمناطق غير المتوافر فيها الخدمات الطبية بالقرى الصغيرة بالقارة الأفريقية.
 
وأوضحت شركة فاركو للأدوية، فى بيان لها اليوم، أن البداية ستكون بـ6 عيادات فى زامبيا، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار دعم خطة الدولة وتوجهها للتوسع فى أفريقيا، وأيضا فى إطار حرص الشركة على خدمة المجتمع داخل مصر وفى إفريقيا.
 
وكانت شركة فاركو أطلقت المرحلة الثانية من مشروعها "أكاديمية 101" للتعليم الطبى المستمر لشباب أطباء العيون، وذلك فى منطقة الدلتا، حيث تم التدريب على جراحات المياه البيضاء وجراحات العيون، وذلك فى إطار حرصها على خدمة المجتمع وعلاج مرضى الرمد بالإضافة إلى التدريب والتعليم المستمر لشباب الأطباء، حيث قال الدكتور محمد شيرين، الرئيس التنفيذى للمكاتب العلمية لمجموعة فاركو للأدوية، إن الشركة تخطط لإنشاء خط لإنتاج القطرات الطبية بأحدث طرق التصنيع.

وأضاف أن استثمارات فاركو للأدوية فى مجال الرمد فى مصر الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة لتوفير احتياجات السوق المصرية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى، لافتا إلى أن المشروع يعتبر بداية انطلاق شركة فاركو فى مجال الرمد فى مصر ويستهدف تدريب 2000 من شباب الأطباء فى مصر برعاية الجامعات فى جميع المحافظات، ويهدف مشروع "أكاديمية 101" إلى رفع المهارات الجراحية لشباب أطباء الرمد من خلال التدريب على جراحات العيون المحتلفة على عيون صناعية تشبه العين البشرية، ويستهدف المشروع الوصول لجميع المحافظات بنهاية العام الحالي بتعاون وإشراف الجامعات المصرية وكبار أساتذة واستشاريى طب وجراحة العيون.

 

 


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