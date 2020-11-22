غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة بمطروح

مطروح حسن مشالى

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح إلى جانب العقيد أكرم توفيق مدير شرطة المرافق ومجدى منشاوى مدير إدارة مطروح التعليمية بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وشن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة برئاسة رئيس المدينة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة عبارة عن 5 قاعات بها طلبة من مختلف الاعمار السنية وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة بالمخالفة للقانون الذين يعملون معظمهم فى المدارس الخاصة.

وأكد رئيس المدينة بانه تم ضبط الواقعة بالسنتر وتحرير مخالفة لعدم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم بعدم ممارسة الدروس الخصوصية فى ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة أبنائنا الطلبة.

جاء ذلك على ضوء تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لعاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم للادارات التعليمية بعدم التهاون والتصدى لسانتر الدروس الخصوصية بكل الحزم، وردع المخالفين بكل حزم وقوة.