غرامة 4 آلاف جنيه وسحب الرخصة حال مخالفة السائقين الإجراءات الاحترازية بملوى

كما كلف رئيس المدينة، أحمد جمال مدير إدارة المواقف بالمركز والمدينة بتوزيع ملصقات إرشادية لارتداء الكمامات والمتابعة مع استمرار تواجد لجان لمتابعة المواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وناشد رئيس المدينة المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها سيتم سحب رخصة السيارة ودفع غرامة 4 آلاف جنيه، وذلك تطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وناشد رئيس المدينة المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين .