اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:56 م
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عقد جلسة مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجى والمجموعات الدولية الأخرى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:50 م
عقد جلسة مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجى والمجموعات الدولية الأخرى مجلس التعاون الخليجى - أرشيفية
أ ش أ

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عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اليوم الأحد الاجتماع الخاص بمناقشة مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ورئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري ثاني بن أحمد الزيودي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاجتماع عقد بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ونوقشت خلال الاجتماع موضوعات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى ، وكذلك مناقشة أعمال الفريق التفاوضي وتعزيز دوره، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه للدفع بمزيد من إجراء المشاورات والمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى ، للاستفادة بشكل جماعي لدعم الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاون.


مجلس التعاون الخليجى

السعودية

ثاني بن أحمد الزيودي

الإمارات

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