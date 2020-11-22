طلاب جامعة طنطا يمثلون مصر فى المسابقة العربية والأفريقية للبرمجة

الغربية عادل ضرة

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن تأهل فريقين من طلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم لتمثيل مصر فى المسابقة الرسمية لبطولة الجامعات الإفريقية والعربية للبرمجيات على مستوى العالم العربى ACPC، والمقرر إقامتها فى مدينة الأقصر مارس المقبل.

ضم الفريق الأول من كلية الهندسة الطلاب أحمد زاهر المقيد بالفرقة الرابعة، والطالب عبدالحميد طه والطالبة رانيا أحمد المقيدان بالفرقة الثالثة بقسم الحاسبات والتحكم الآلي، وضم الفريق الثانى الطلاب بيشوى مجدى كلية العلوم، أحمد راشد كلية الحاسبات والمعلومات، وإسلام طارق كلية العلوم.

يذكر أن التصفيات المحلية للمسابقة عقدت بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا يومى 15 و 19 من الشهر الجارى، واستطاع فريق طلاب كلية الهندسة الفوز بالميدالية البرونزية فى المسابقة التى ينظمها المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرمجيات لطلاب الجامعات.

وهنّأ رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان الفريقين المتأهلين للنهائيات على انجازهما المتميز، وسعيهم للمشاركة فى المسابقات الإقليمية والدولية بما يدعم مسيرتهم العلمية وصقل مهاراتهم العملية، مشيداً كذلك بجهود طلاب الفريق الثالث والذى لم يحالفه الحظ للتأهل لأن لكل جامعة إمكانية التصعيد بفريقين كحد أقصى، والذى ضم فوزى أشرف كلية الهندسة، شادى جمال كلية الهندسة، وأحمد الشرقاوى كلية الهندسة.

وأوضح الدكتورة أمانى سرحان رئيس قسم الحاسبات والتحكم الآلى بكلية الهندسة جامعة طنطا، أن المسابقة المحلية ACPC تهدف إلى تأهيل الشباب واكتساب مهارات البرمجة التنافسية لحل المشاكل الهندسية والرياضة من خلال طريقة التفكير المنظمة والتى تعتبر من اهم المهارات المطلوبة والتى تتيح الفرصة للطلاب للعمل باكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وميكروسوفت وغيرها.

من جانبه، أشار محمد الكومي، المعيد بقسم الحاسبات والتحكم الآلى بكلية الهندسة جامعة طنطا، إلى أن عدد الفرق المشاركة من جامعة طنطا العام الحالى 2020 بلغ 11 فريق بحد اقصى 3 طلاب للفريق الواحد، وبلغ إجمالى الطلاب المشاركين 32 طالبًا بواقع 28 طالب بكلية الهندسة وطالبين بكلية الحاسبات والمعلومات، وطالبين بكلية العلوم.