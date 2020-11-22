ضبط وتحرير 90 محضر إشغالات وإزالة الحواجز الحديدية خلال حملة بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

شنت شرطة المرافق بمحافظة أسيوط حملة مرافق لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق واستهدفت شوارع وميادين المحافظة وعدد من المناطق القريبة من الأسواق وتفرعات الشوارع القريبة منها.

وتمكنت الحملة من تحرير 90 محضر مرافق وإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية والبلوكات والحواجز الأسمنتية من الشوارع والأرصفة، وذلك فى اطار الحملات التى تأتي استكمالاً لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشوارع لإيجاد السيولة المرورية وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وفى نفس السياق شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة رفع وإزالة الإشغالات والمرافق بشوارع وميادين المراكز والأحياء، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لإزالة ورفع هذه التعديات من حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام بهذه المناطق والعمل على منع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية ،وأمام المدارس والمنشآت الحكومية وإزالة الحواجز الثابتة والمتحركة المنشرة بالعديد من الشوارع مؤكداً على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.