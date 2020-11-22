ضبط نصف طن مكرونه بمخزن مواد غذائية بدون تراخيص فى العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة على المخازن والمحال التجارية والمخابز أسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين وهى تحرير محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية الجملة بالمدينة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على 20 شيكاره مكرونه زنه الواحده 25 كيلو بإجمالي 500 كيلو مكرونه أبيض على ذمة المحضر.

· تحرير 2 محضر حنج ادط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للقرار 330 لسنه 2017.

· تحرير محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب الأنشطه التجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، كما تم المرور على المخابز وتحرير تقارير مخالفة ضد المخابز كالآتي :-

· تحرير 4 تقارير مخالفة لانتاج خبز نقص وزن وعدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينيه وعدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.