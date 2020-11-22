ضبط مسجلين خطر لانتحالهما صفة ضابط واستيلائهما على 22 ألف جنيه من تاجر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط مسجليْن أثنين، بينما تكثف من جهودها لضبط ثالث، لانتحالهم صفة ضباط مباحث والاستيلاء على 22 ألف جنيه ونصف من تاجر مواد غذائية على الطريق الدائرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أنه أثناء وقوف كلٍّ من "محمد. ح" تاجر المواد الغذائية، وصديقه "يحيى. ك" على الطريق الدائرى للتوجه لشراء مواد غذائية لمحله استوقفه ثلاثة أشخاص، منتحلين صفة ضباط مباحث واثنين مخبرين وقاموا بتفتيشهما، واستولوا على مبلغ 22 ألف جنيها ونصف، وفروا هاربين.

فيما استنجد المجني عليه بأحد أفراد الدوريات الراكبة لإدارة المرور، والتى تمكنت من اللحاق بهم أثناء استقلالهم سيارة سوزوكى حمراء اللون، والقبض على إثنين منهم فى كمين الدائري بمنطقة أم بيومى، التابعة لمركز قليوب، بينما تمكن الآخر من الهرب، وبالكشف الجنائى عليهما، تبين أنهم مسجلون خطر ومتهمون في 12 قضية سرقات، تحت تهديد السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.