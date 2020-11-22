ضبط صاحب مخبز قبل بيعه دقيق مدعم بقيمة 19 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1305 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط 47,4 طن " دقيق بلدى مدعم" تم تجميعها لإعادة نخلها، و23,750 طن "دقيق بلدى تم إعاده نخالها وإنتاج دقيق إستخراج 72% - 13 طن "نخالة ناعمة" ناتجة عن عمليات نخل الدقيق البلدى المدعم – 1,500 شيكارة دقيق مدعم فارغة – 1,000 شيكارة فارغة خاصة بالمطحن – ماكينة خياطة للشكائر – سيارة " نقل " تُستخدم فى الإتجار بالدقيق المدعم بالسوق السوداء )، بحوزة أخصائى فنى إنتاج بإحدى شركات المطاحن، ويعمل المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الحر بمحافظة الشرقية، مستغلاً وظيفته وعلاقته بأصحاب المخابز البلدية بشراء الدقيق البلدى المدعم، وإعادة نخله بالمطحن المسئول عن إدارته مستولياً على أموال الدعم دون وجه حق.

وتمكنت الجهود من ضبط 4 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم – دهون حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

كما نجحت وزارة الداخلية في ضبط (1,6 طن "بسطرمة – سجق – دهون حيوانية ") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الغربية) لقيامه بتجميع (3,5 طن "دقيق بلدى مدعم")، لبيعها بالسوق السوداء والتربح مادياً قدرت قيمتها بمبلغ "19,075 جنيه" وضبط (29,346 عبوة وقطعة مستلزمات طبية"مطهرات - كمامات – سرنجات – كانيولا") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محطة لتعبئة البوتاجاز – بمحافظة الدقهلية) لقيامه بتجميع 267,59 طن "غاز صب " لبيعها بالسوق السوداء، تحصل عليها نتيجه التلاعب فى أوزان إسطوانات البوتاجاز بتعبئتها ناقصة الوزن بمقدار 3,140 كيلو جرام فى الحجم التجارى، وكذا 810 جرام فى الإسطوانة المنزلية وضبط (13,76 طن منظفات صناعية ) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.