ضبط شخصين بحوزتهما 120 طربة حشيش داخل سيارة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكن الملازم أول احمد خالد معاون مباحث قسم ثان طنطا، بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والمقدم احمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، من ضبط عاطلين بحوزتهما 120طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجهم على عملائهم.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن قوة تأمين كمين دفرة الحدودي من ضبط سيارة ملاكي يستقلها شخصين وعثر بداخل السيارة على 120طربة حشيش بقصد الإتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

من ناحيه اخرى تقدم المواطن "رضا.م.ت" والد الطفل أيمن البالغ من العمر عام ونصف بمذكرة للمحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، يتهم زوجته بالزنا وقتل طفليهما، للتفرغ لإقامة علاقات جنسية مع عدد من شباب قرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية.

واتهم الزوج زوجته بقتل الطفل بإطعامه "حنة" لكي ينام حتي يخلو لها الجو لإقامة علاقات جنسية مع آخرين بالمنزل في غيابه، كما اتهمها بالزنا مع آخرين.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول الطفل لمستشفى المحلة العام جثة هامدة، وتبين من فحص مفتش الصحة وجود شبهه جنائية وراء الحادث وتبين وجود تيبس في الجسم وازرقاق في الأجزاء السفلية للجسم.

وكشف الزوج أن في المذكرة المقدمة من أشرف العفيفي محامى الزوج أن زوجته حاولت إقناعه للتنازل عن البلاغ وعدم اتهام أحد بالتسبب بوفاة الطفل مقابل التنازل عن قائمة منقولات الزوجية والذهب.