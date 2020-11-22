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صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالسلام

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:38 م
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالسلام انقلاب ميكروباص بالسلام
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بدائرة قسم السلام أول، نتيجة للسرعة الزائدة للسيارة ، أدت لاختلال عجلة القيادة وانقلابها بالطريق، وتم نقل المتوفين و المصابين الى المستشفى.

  

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الاهالى يفيد بانقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بمنطقة السلام ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث و نتج عن الحادث مصرع 3 اشخاص وإصابة 2 آخرين ، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين و المصابين الى المستشفى، وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث، ومن المقرر استماع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والمصابين حول الحادث.

 
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

 

سيارة اسعاف
جانب من الحادث 

 


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