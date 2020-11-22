صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بدائرة قسم السلام أول، نتيجة للسرعة الزائدة للسيارة ، أدت لاختلال عجلة القيادة وانقلابها بالطريق، وتم نقل المتوفين و المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الاهالى يفيد بانقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بمنطقة السلام ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث و نتج عن الحادث مصرع 3 اشخاص وإصابة 2 آخرين ، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين و المصابين الى المستشفى، وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث، ومن المقرر استماع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والمصابين حول الحادث.



انقلاب ميكروباص