صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالسلام

لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بدائرة قسم السلام أول، نتيجة للسرعة الزائدة للسيارة ، أدت لاختلال عجلة القيادة وانقلابها بالطريق، وتم نقل المتوفين و المصابين الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الاهالى يفيد بانقلاب ميكروباص بشارع ترعة الطوارئ بمنطقة السلام ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث و نتج عن الحادث مصرع 3 اشخاص وإصابة 2 آخرين ، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين و المصابين الى المستشفى، وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث، ومن المقرر استماع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والمصابين حول الحادث.
انقلاب ميكروباص
جانب من الحادث
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة