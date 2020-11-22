صور.. محافظ الأقصر يتفقد المشروعات القومية لخدمة المواطنين بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولاته على المشروعات القومية بمدن المحافظة وذلك فى إطار متابعة المشروعات المنفذة فى مراكز ومدن محافظة الأقصر، حيث قام بجولة تفقدية على عدداً من المشروعات بمركز ومدينة أسنا جنوب المحافظة، واستهل جولته بتفقد محطة الصرف الصحى رقم 1 والجارى أنشائها بسعة 30 لتر /ث، والتى من المقرر أن تخدم 15 ألف نسمة ، وستدخل الخدمة بنهاية يناير القادم.

وتفقد محافظ الأقصر خلال جولته بإسنا، عدداً من الطرق الجارى رصفها فى مركز أسنا وهى الشوارع التى تم أدخال كافة المرافق بها من صرف صحى وتركيب الغاز والكهرباء والمياه والتحول الرقمى شارع البحر وشارع طراد النيل وشارع اصفون بأطوال 20 كيلو متر وبتكلفة 28 مليون جنية، وذلك بإشراف الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك إستكمالاً لأعمال الرصف التى تمت فى قرى مركز ومدينة إسنا هذا العام والتى تصل تكلفتها الحالية إلى 57 مليون جنيه.

ومن جانبة أوضح رئيس مدينة رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التعاقد على تركيب الغاز الطبيعى ل 10046 ، وتم تركيب 8850 وحدة سكنية، وتشغيل 7130 وحدة سكنية وجارى استكمال الباقى، حيث أنه من المقرر أن يغطى الغاز الطبيعى 18000 وحدة سكنية، حيث رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس اسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق ومستشار المحافظ والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة اسنا .



جانب من رصف الطريق بمدينة اسنا



جولات على المشروعات القومية لخدمة المواطنين بمدينة إسنا