صور.. متظاهرون غاضبون يشعلون النار فى مبنى برلمان جواتيمالا

كتب وكالات

اقتحم محتجون مبنى البرلمان فى جواتيمالا، وأشعلوا النار فيه خلال مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس أليخاندرو جياماتى، وأظهرت صور بثتها وكالة رويترز، محتجين يحطمون نوافذ البرلمان ويشتبكون مع الشرطة ويحرقون إطارات سيارات وينزعون أجزاء من السياج المحيط بالمبنى، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

يأتى ذلك بعد أيام مع العاصفة الاستوائية "إيوتا" التى ضربت جواتيمالا، وأدت إلى جواتيمالا عن "مقتل أو فقدان" 8 مواطنين جراء انهيار طينى، فى ظل تقدم العاصفة الاستوائية "إيوتا" فى أمريكا الوسطى، بحسب "روسيا اليوم".

وتسبب "إيتا" فى فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات، فى جزء شاسع من الأراضى الممتدة من بنما إلى جنوب المكسيك.



اطلاق الغاز المسيل للدموع



الشرطة تفرق المتظاهرين



متظاهرون يضرمون النار فى مبنى البرلمان



محاولات السيطرة على الحريق



محاولات السيطرة على النيران