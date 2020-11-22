اليوم السابع
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صور.. متظاهرون غاضبون يشعلون النار فى مبنى برلمان جواتيمالا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:00 ص
صور.. متظاهرون غاضبون يشعلون النار فى مبنى برلمان جواتيمالا متظاهرون يشعلون النار فى مبنى برلمان جواتيمالا
كتب وكالات

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اقتحم محتجون مبنى البرلمان فى جواتيمالا، وأشعلوا النار فيه خلال مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس أليخاندرو جياماتى، وأظهرت صور بثتها وكالة رويترز، محتجين يحطمون نوافذ البرلمان ويشتبكون مع الشرطة ويحرقون إطارات سيارات وينزعون أجزاء من السياج المحيط بالمبنى، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

 

يأتى ذلك بعد أيام مع العاصفة الاستوائية "إيوتا" التى ضربت جواتيمالا، وأدت إلى جواتيمالا عن "مقتل أو فقدان" 8 مواطنين جراء انهيار طينى، فى ظل تقدم العاصفة الاستوائية "إيوتا" فى أمريكا الوسطى، بحسب "روسيا اليوم".

 

وتسبب "إيتا" فى فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات، فى جزء شاسع من الأراضى الممتدة من بنما إلى جنوب المكسيك.

اطلاق الغاز المسيل للدموع
اطلاق الغاز المسيل للدموع

 

الشرطة تفرق المتظاهرين
الشرطة تفرق المتظاهرين

 

متظاهرون يضرمون النار فى مبنى البرلمان
متظاهرون يضرمون النار فى مبنى البرلمان

 

محاولات السيطرة على الحريق
محاولات السيطرة على الحريق

 

محاولات السيطرة على النيران
محاولات السيطرة على النيران

 

مئات المتظاهرين فى مواجهة الامن
مئات المتظاهرين فى مواجهة الامن

 

 


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برلمان جواتيمالا

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جواتيمالا

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