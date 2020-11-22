صور.. ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة تموينيه بأسيوط

أسيوط فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات المفاجئة والدورية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق ومنافذ البيع بمراكز وقرى المحافظة وضمان توافر السلع والكشف عن أى مخالفات قد تحدث.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية والمديريات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة ربوع المحافظة والتأكد من توافر سلع صالحة للاستخدام موضحًا إنه تم ضبط 28 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة مكبرة ضمن الحملات التى يتم شنها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة لضبط المنتجات غير الصالحة للاستخدام قبل بيعها للمستهلك على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضد المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطن.

وأوضح الدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط إنه خلال حملة مكبرة على عدد من ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن بالمدينه الصناعية ببنى غالب بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية الصحة أسفرت عن ضبط 11 ألف و132 كيلو جرام دواجن ومنتجات دواجن غير صالحة و2745 كيلو جرام كبده مستوردة غير صالحه للاستهلاك و214 كيلو جرام مصنعات لحوم غير صالحة فضلاً عن ضبط 13ألف و561 كيلو جرام لحوم وكبدة ودواجن معده للتوزيع وغير صالحة تبدو عليها علامات الفساد والتلف.

وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة محمد إسماعيل وكيل الوزارة والدكتور جمال الدين مدير المجازر ورفعت أيوب مشيرًا إلى تحرير 8 محاضر ومصادرة المضبوطات لتحليلها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذاً لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمراقبة الأسواق وإحكام الرقابة عليها وفى إطار خطة المحافظة التى تهدف إلى حماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وإحكام الرقابة على الأسواق.



ضبط 28طن لحوم ودواجن فاسدة



ضبط 28طن لحوم ودواجن فاسدة