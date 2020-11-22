صور.. حى ثان طنطا بالغربية يواصل أعمال تطوير العشوائيات بمنطقة قحافة

الغربية - مصطفى عادل

يواصل حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، اعمال تطوير العشوائيات بمنطقة قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات، ورفع كفاءة البنية التحتية، حيث يتم صب طبقة خرسانة وتركيب الانترلوك وتطوير سوق قحافه ضمن خطه تطوير العشوائيات، إلى جانب أعمال الرصف والإنارة، ورفع كفاءة البنية التحتية.

من ناحيه أخرى، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال النظافة اليومية بقري ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن أعمال المتابعة والتقييم مستمرة لكافة الخدمات بجميع المراكز والقرى، حيث قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بكنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بمناطق "الرجبي - الزهراء - السكة الوسطى - الوراقة - سوق اللبن - أبو راضي - ميدان المشحمة"، وشوارع "محب - الجلاء - شكري القوتلي - الجيش - 6 أكتوبر - نعمان الأعصر" بنطاق الحي ومازال العمل مستمراً في باقي المناطق بالحي.



تسفيل الشوارع



رصف الشوارع بالانترلوك



رصف شوارع المنطقة بالانترلوك