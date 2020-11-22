صور..تواصل المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو بسبب الفساد والتعامل مع كورونا

كتب وكالات

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع الـ22 على التوالي، مطالبين برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وانطلقت مظاهرة الأعلام السوداء فى القدس وتل أبيب، وفى الكثير من الجسور والتقاطعات نحو مقر إقامة نتنياهو، من مقر الكنيست إلى شارع بلفور.

ودعا منظمو الحراك الاحتجاجى نتنياهو إلى الرحيل مؤكدين أنه "فقد أى صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التى يروجها، وأن الجمهور سئم الألاعيب والمناورات السياسية التى يمارسها".

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأى فى إسرائيل، تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزب "الليكود" بشكل غير مسبوق.



اعتقال متظاهر



الشرطة تعتقل متظاهرة



جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو



سحل متظاهرة خلال اعتقالها