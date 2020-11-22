اليوم السابع
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صور..تواصل المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو بسبب الفساد والتعامل مع كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:00 ص
صور..تواصل المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو بسبب الفساد والتعامل مع كورونا تواصل المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو
كتب وكالات

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تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت للأسبوع الـ22 على التوالي، مطالبين برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وانطلقت مظاهرة الأعلام السوداء فى القدس وتل أبيب، وفى الكثير من الجسور والتقاطعات نحو مقر إقامة نتنياهو، من مقر الكنيست إلى شارع بلفور.

 

ودعا منظمو الحراك الاحتجاجى نتنياهو إلى الرحيل مؤكدين أنه "فقد أى صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التى يروجها، وأن الجمهور سئم الألاعيب والمناورات السياسية التى يمارسها".

 

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأى فى إسرائيل، تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزب "الليكود" بشكل غير مسبوق.

اعتقال متظاهر
اعتقال متظاهر

 

الشرطة تعتقل متظاهرة
الشرطة تعتقل متظاهرة

 

جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو
جانب من الاحتجاجات ضد نتنياهو

 

سحل متظاهرة خلال اعتقالها
سحل متظاهرة خلال اعتقالها

 

مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات ضد نتنياهو

 


المظاهرات ضد نتنياهو

جائحة كورونا

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أزمة كورونا حول العالم

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