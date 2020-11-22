صحيفة: 20% من السياح الإسرائيليين العائدين من أنقرة أصيبوا بفيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن اصابة 20 ٪من السياح الإسرائيليين العائدين من تركيا بفيروس كورونا، وبحسب الصحيفة كانت أنقرة على مدار سنوات، بمثابة وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين، ولكن فى ظل تفشى فيروس كورونا، يمكن أن تشكل زيارتها خطر.

اضاف التقرير أن فى الواقع، من بين 988 إسرائيلى عائدين من تركيا فى الفترة بين الأول من أكتوبر و28 أكتوبر 2020، ثبت إصابة 197 منهم بفيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

حسب موقع Intellinews، تحتل تركيا المرتبة الأولى فيما يتعلق بمعدل الإصابة بفيروس كورونا بين السياح الإسرائيليين.

وكان أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، زيادة حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا فى تركيا، 8 أضعاف خلال 4 أشهر فقط.

وأوضح الوزير، الذى شارك تلك الإحصائيات على حسابه الخاص فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "لقد زاد عدد حالات الإصابة الحرجة 8 أضعاف خلال 4 أشهر. بينما ارتفع عدد المرضى الجدد فى يوم واحد أكثر من 5000 حالة إصابة، وتم تسجيل 141 حالة وفاة يوم أمس."

وكانت الوزارة قد أعلنت فى يوم 20 نوفمبر أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة الحرجة قد وصل إلى 3 آلاف و990 حالة. كان هذا العدد فى البيانات التى أعلنتها الوزارة يوم 29 يوليو الماضى هو 542 حالة إصابة.