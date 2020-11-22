صحة القليوبية تعقد اجتماعا بمديرى الرعايات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الرعاية المركزة بمستشفيات القليوبية، بحضور الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية، والدكتور محمد جمال مدير الطوارئ، وفريق من إدارات المديرية، لمتابعة استعدادات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث أكد على وجود القوى البشرية اللازمة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصه بالعناية المركزة بكل مستشفى.

وأوصى "الطباخ"، بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل وتخضيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات، "وكلنا معا وبروح الفريق نقدم خدمه أمنة نحافظ بها على أرواح المرضى".

وقامت الدكتورة سماح محمد، بإدارة الجودة بالتنويه عن إدارة الملف الطبي لقسم العناية بطريقة صحيحة حرصا على العاملين والمرضى، كما استعرضت أهم المشكلات التي تواجه المستشفيات بمنظومة الشراء الموحد وكيفية الحل وأليات توفير المستلزمات، إلى جانب التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المضاد الحيوى وإجراءات مكافحة العدوى بقسم العناية.

وشدد "الطباخ"، على أن مسؤولية كل مدير قسم أو مدير مستشفى نحو فريق العمل هي أمانة "يجب علينا جميعا أن نحملها ونتحملها بكل معاناتها كلنا فريق واحد كل منا مسؤول عن أمن الاخر ورجوعه إلى أهله بصحة وأمان".



