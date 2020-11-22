اليوم السابع
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شيخ الأزهر يقرر إنشاء لجنة من كبار العلماء لضبط الفتاوى وإتاحتها عبر الإنترنت

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:37 م
شيخ الأزهر يقرر إنشاء لجنة من كبار العلماء لضبط الفتاوى وإتاحتها عبر الإنترنت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف
كتب لؤى على

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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للفتوى بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتضم عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.
 
كما قرر فضيلة الإمام الأكبر إسناد الإشراف العلمي على اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات، إلى لجنة علمية تتكون من  الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور حمدي صبح، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق.
 
وأسند القرار إلى اللجنة مهام تحقيق الربط بين الجهات المعينة بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة، والتأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكد من توافق الفتاوى الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء، وإعداد تقرير شهري عن أعمال جهات الفتوى بالأزهر، والعمل على إصدار كتاب يجمع فتاوى الجهات المعنية بالفتوى في الأزهر وإتاحته للباحثين والدراسين، ووضع الخطط التجديدية في نظام الافتاء وضوابط الفتوي الشرعية ، وأن يكون الإعلان عن الفتاوى المعتمدة من خلال الموقع الرسمي للجهة الصادر عنها الفتوى.
 
 

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