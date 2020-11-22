اليوم السابع
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شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. إنفوجراف

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:30 م
شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. إنفوجراف إنفو شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. "اليوم السابع" يقدم فى الخطوات التالية شروط دخول الامتحان.

 

ـ انطلاق امتحانات الدور الأول إبريل 2021.

ـ الامتحانات للطلاب من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى.

ـ التقدم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ملف التقدم للامتحان.

ـ يوقع ولى الأمر إقرارا بتواجد الطالب بالدولة التى يمتحن فيها.

ـ يوقع إقرارا بأن ابنه غير متقدم لأي امتحان فى مصر.

ـ لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات.

ـ لا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني.

ـ آخر موعد للتقدم 17 ديسمبر المقبل.

 

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التربية والتعليم

امتحانات أبنائنا بالخارج

شروط امتحانات أبنائنا بالخارج

أبنائنا بالخارج

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