شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. إنفوجراف

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. "اليوم السابع" يقدم فى الخطوات التالية شروط دخول الامتحان.

ـ انطلاق امتحانات الدور الأول إبريل 2021.

ـ الامتحانات للطلاب من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى.

ـ التقدم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ملف التقدم للامتحان.

ـ يوقع ولى الأمر إقرارا بتواجد الطالب بالدولة التى يمتحن فيها.

ـ يوقع إقرارا بأن ابنه غير متقدم لأي امتحان فى مصر.

ـ لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات.

ـ لا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني.

ـ آخر موعد للتقدم 17 ديسمبر المقبل.