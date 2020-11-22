شروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. "اليوم السابع" يقدم فى الخطوات التالية شروط دخول الامتحان.
ـ انطلاق امتحانات الدور الأول إبريل 2021.
ـ الامتحانات للطلاب من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى.
ـ التقدم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.
ـ إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ملف التقدم للامتحان.
ـ يوقع ولى الأمر إقرارا بتواجد الطالب بالدولة التى يمتحن فيها.
ـ يوقع إقرارا بأن ابنه غير متقدم لأي امتحان فى مصر.
ـ لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات.
ـ لا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني.
ـ آخر موعد للتقدم 17 ديسمبر المقبل.
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