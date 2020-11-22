اليوم السابع
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سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ شهير بغرب أستراليا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:26 ص
سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ شهير بغرب أستراليا سمكة قرش - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش اليوم الأحد قبالة شاطئ شهير بساحل غرب أستراليا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن ضباط شرطة محليين انتشلوا الرجل من المياه قبالة شاطئ كيبل وحاولوا علاجه قبل أن تصل سيارة الإسعاف.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة للتعليق. وقالت هيئة الصناعات الأولية والتنمية المحلية بولاية غرب أستراليا إنها "شاركت في مساعدة الشرطة بعد حادث خطير نجم عن عضة سمة قرش".

وأضافت الهيئة أن الشاطئ الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترا ويمتاز برماله البيضاء أُغلق بعد الحادث.

 


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