سكاى نيوز: لقاح فايزر قد يحصل على الموافقة البريطانية قبل نهاية الأسبوع

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلامية أمريكية تأكيده أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا قد يحصل على موافقة الجهات الصحية البريطانية قبل نهاية الأسبوع.

وفى وقت سابق أعلن مركز جامالى الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، أنه قرر طرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأمريكيتين، وذلك تزامنا مع استعداد صندوق الاستثمار المباشر الروسي للإعلان عن سعر لقاح "سبوتنيك في" الأسبوع المقبل.

وذكر المركز - في تغريدة على حساب رسمى للقاح الروسى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا.

وأضاف المركز - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 5ر19 دولار أمريكي، بينما طرحت مودرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارا أمريكيا.