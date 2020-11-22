سقوط مستريح جديد بالغربية استولى على أموال ضحاياه بدم توظيفها

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت الدخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال، والنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة من ( مواطنين – مقيمان بمحافظة الغربية ) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية ، له معلومات جنائية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال إنشاء المخابز والتجارة مقابل أرباح، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.