اليوم السابع
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الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:16 م
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سفارة الكويت بلندن تحذر مواطنيها من عمليات احتيال مالية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:15 م
سفارة الكويت بلندن تحذر مواطنيها من عمليات احتيال مالية سفارة الكويت فى لندن
وكالات

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حذرت الكويت مواطنيها لدى المملكة المتحدة، اليوم الأحد، من عمليات احتيال مالية، وأفادت صحيفة "القبس"، اليوم الأحد، بأن سفارة الكويت في لندن حذرت المواطنين والطلبة في مختلف المدن البريطانية من تحويل أموال لجهات تدعي أنها حكومية وأحياناً خاصة تهددهم بالدفع أو تحمل العواقب القانونية. 
 
وذكرت السفارة في بيان صحفي أنها تلقت مؤخراً عدداً من الشكاوى من مواطنين وطلبة تعرضوا للاحتيال من جهات كانت تقوم بالاتصال بهم، وتدعي أنها من وزارة الداخلية وتطالبهم بدفع مبالغ تخص رسوم لم يقوموا بدفعها مستغلين عدم معرفة بعضهم بالقوانين البريطانية. 
 
وشدد البيان الكويتي على ضرورة تجاهل مثل هذه الاتصالات التي ترد غالباً من أرقام غير معلومة، مشيرا إلى أن أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة ولديها أي مطالبات مالية أو قانونية تجاه أي شخص عليها مراسلته كتابياً وليس بواسطة الاتصال الهاتفي.
 
وأكد البيان أهمية عدم إعطاء المواطنين والطلبة للمتصل تفاصيل بياناتهم الشخصية، ومنها الاسم الكامل أو عنوان السكن، إلا بعد التأكد من هوية الشخص والجهة التي يمثلها حتى لا يتم استغلالها من قبل هذه الجهات، داعيا إلى التواصل بالسفارة في حال طلب أي مساعدة أو استفسار.

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