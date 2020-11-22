زلزال جديد بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يقع قبالة ساحل تشيلى

(رويترز)

قال مركز (جي.إف.زد)الألمانى لأبحاث علوم الأرض اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل وسط تشيلي، وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

والامس، ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر الساحل الشمالي لتشيلي على المحيط الهادى، حسبما أفادت الخدمة الجيولوجية الأمريكية والسلطات التشيلية، وسجل مركز الزلازل في تشيلي والخدمة الجيولوجية الأمريكية الزلزال على بعد 44 كيلومترا جنوب غربي أوفال، فى منطقة كوكيمبو الشمالية، بحسب " واس".



ويقع ساحل تشيلي على حلقة النار فى المحيط الهادى، والتى تشهد معدلا مرتفعا من النشاط الزلزالي، ولم تصدر بيانات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.