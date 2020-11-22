رويترز: جبهة تحرير تيجراى تعلن تصدى قوات الأقليم لتقدم للقوات الإثيوبية

قال دبرصيون جبراميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إثيوبيا عبر رسالة نصية إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية الإثيوبية على الجبهة الجنوبية، وتشتبك مع تلك القوات حول بلدة أديجرات في شمال الإقليم.

فيما قال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل التابع للحكومة الإثيوبية والمعني بالوضع في تيجراي، إن قوات الإقليم دمرت الطرق ونسفت الجسور وقامت بتفخيخ الطرق بالمتفجرات في جنوب الإقليم، لكن القوات الاتحادية تحرز تقدما.

وأضاف رضوان أن بعض المقاتلين والمسلحين من تيجراي فروا بعد أن تمكن الجنود من السيطرة على أديجرات أمس السبت.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مزاعم الجانبين بسبب شح المعلومات عن تطورات القتال فضلا عن صعوبة التحقق مما يقوله كل من الطرفين بسبب انقطاع الاتصال بخدمات الهاتف والإنترنت منذ بدء الصراع.