اليوم السابع
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رويترز: الجيش الإثيوبى سيستخدم الدبابات والمدفعية للاستيلاء على عاصمة إقليم تيجراى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:51 ص
رويترز: الجيش الإثيوبى سيستخدم الدبابات والمدفعية للاستيلاء على عاصمة إقليم تيجراى الجيش الإثيوبى - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن الجيش الإثيوبي سيستخدم الدبابات لحصار ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الشمالي المتمرد، وأنه يحذر المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا المدفعية لقصف المدينة.
 
وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجايي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية "المراحل القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول".
 
ويقاتل الجيش الإثيوبي المتمردين بالإقليم.
 
ولم يرد زعماء المتمردين على طلبات للتعليق.

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