رفع 25 طن قمامة فى حملة نظافة بشوارع محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكن قسم تحسين البيئة بمجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية من رفع 25 طن قمامة من شوارع مدينة الباجور، شارع الجيش وشارع بورسعيد وشارع المقابر وحى العطار وشارع 23 يوليو والشارع الجديد وسوق الخضار ومدخل زاوية جروان حتى مزلقان السكة الحديد،وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبـراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع تحت إشراف رئيس مركز ومدينة الباجور المحاسب خالد العرفى، مروة زهران نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وشهدت مراكز ومدن محافظة المنوفية عدة حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم رفع 18 ألف و 510 طن تراكمات قمامة خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر الحالي، مشدداً على رؤساء مراكز المدن والأحياء بإستمرار شن حملات النظافة لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدن مع ضرورة الإهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى المحافظة بالإضافة الى تسوية وتمهيد كافة الطرق الترابية بالشوارع الرئيسية والجانبية ورفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار .

وأوضح المحافظ بأنه تم رفع 960 طن تراكمات قمامة بحى شرق شبين الكوم و 1500 طن بحى غرب شبين الكوم و 1685 طن بمركز شبين الكوم و 1750 طن بمركز ومدينة أشمون و 2400 طن بمركز ومدينة منوف و 1550 طن بمركز ومدينة الباجور و 1870 طن بمركز ومدينة قويسنا و 1585 طن بمركز ومدينة بركة السبع و 2625 طن بمركز ومدينة تلا و 1455 طن بمركز ومدينة الشهداء و 575 طن بمدينة سرس الليان و 555 طن بمركز ومدينة السادات .