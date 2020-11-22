رئيس مياه الدقهلية يتفقد الإحلال والتجديد بجمصة وخط الطرد ب15 مايو

الدقهلية شريف الديب

تفقد المهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أعمال الإحلال والتجديد بمدينة جمصة، وإعادة تأهيل محطات الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو بجمصة، وكذلك تفقد مسار خطوط الطرد بالمنطقة.

وذلك بحضور كلًا من دكتور حاتم فاضل، إستشارى المشروع، والمهندس محمد عسكر، رئيس قطاع المشروعات بالشركة، والمهندس أحمد زيدان، مدير إدارتى البحوث، والتعاون الدولى بالشركة، والمهندس أحمد موسى، مدير إدارة التصميمات، والمهندس ملاك عبدالمسيح، بإدارة البحوث، والمهندس محمد العوضي، مدير إدارة التحليل الهيدروليكى بالشركة، والمهندس الوافى عام، مدير عام منطقة جمصة بالشركة، والمهندس مصطفى عبدالحليم، مدير الصرف بالمنطقة، و حامد الأديب، مدير المياه بالمنطقة، والمهندس عصام راغب، مدير الشركة المنفذة للمشروع، وقد شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع لتنفيذ المشروع؛ لخدمة أهالى المنطقة.

كما حرص نصر على متابعة أعمال إحلال، وتجديد أسقف مبانى محطة رفع صرف صحى أمون رقم 2 بمنطقة جمصة، والمرور على محطة معالجة صرف صحى جمصة، كما قام بزيارة المبنى الإدارى ومركز خدمة العملاء، ومركز العدادات مسبوقة الدفع بمنطقة جمصة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة سير العمل، والتأكيد على إنجازه فى أفضل صورة ممكنة؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.