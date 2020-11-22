رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يفتتح معرض الكتاب بثقافة الحمراوين

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، معرض الكتاب بقصر ثقافة الحمراوين، رافقه رئيس قرية الحمراوين ورئيس قسم المراجعة الداخلية والحكومة بالوحدة المحلية، بحضور مدير عام فرع الثقافة بالبحر الأحمر وعدد من قيادات قصور الثقافة بالغردقة والقصير وقرية الحمراوين، وبعض من قيادات كنيسة العذراء مريم وشيوخ الأوقاف ولفيف من كبار أهالى القرية.

وعلى هامش الافتتاح نظم بيت ثقافة الحمراوين عدد من الفقرات تضمنت السلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وفقرات شعرية واستعراضية قدمتها فرقة القصير للفنون التلقائية، التى نالت إعجاب الحاضرين.

وأكد رئيس مدينة القصير على أهمية دور الثقافة فى بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم فى بناء مصر، معرباً عن سعادته البالغه بتنظيم المعرض، الذى يضم عدداً كبيراً من الكتب فى المجالات المختلفة والمتضمنة العديد من إصدارات الهيئة، يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة فى متناول الجميع.

وفى سياق متصل صرحت مدير ثقافة الحمراوين، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أنه تم اختيار موقع المعرض بأماكن مفتوحة والتزام الحضور بارتداء الكمامات الواقية وفى لفتة إنسانية، قام رئيس المدينة بالمساهمة فى شراء بعض الكتب وتقديمها كهدية لأحد الأطفال المتواجدين بمقر المعرض، حيث يأتى ذلك فى إطار اهتمامه بصغار السن وترسيخ العلوم فى ذاكرتهم.