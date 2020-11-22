رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الخيرى للملابس .. صور

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، المعرض الخيرى للملابس بكلية التربية للطفولة المبكرة بالتعاون مع نادى روتارى بنى سويف، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حسين عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والدكتورة هبة عبد العظيم رئيس نادى روتارى وإيفيت حبيب سعد السكرتير الفخرى للنادى، وذلك لتقديم الملابس الجديدة بأسعار رمزية للطلاب بالجامعة فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ونادى روتاري.

وأوضح الدكتور منصور، أن المعرض يضم حوالى 2000 قطعة من الملابس للطلبة والطالبات، مشيرا إلى أنه يحتوى على كل ما يحتاجه الطلاب من الملابس بمختلف المقاسات، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب والذى يعد صورة من صور التكافل الاجتماعى ودعم الطلبة لمجابهة متطلبات الحياة، وحلقة اتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقدم الروتارى الشكر لكلية التربية للطفولة المبكرة لتعاونهم، كما أشاد رئيس الجامعة بجهود نوادى روتارى المختلفة التى تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا لمساندة أبنائها الطلاب فى كافة المجالات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والأساسية لهم.



