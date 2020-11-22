رئيسة حزب معارض فى تركيا: أردوغان حول الشعب التركى إلى «حمقى»

كتب- هاشم الفخراني

أكدت رئيسة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنار، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان «حول الشعب التركى إلى حمقى»، بعدما تعهد للاتحاد الأوروبى بحقبة اقتصادية وقانونية جديدة، خلال مشاركته بقمة العشرين، متجاهلًا الأزمات التى يعانى منها شعبه.

وقالت المرأة الحديدية، كما يطلق عليها فى تركيا، خلال مؤتمر صحفي لحزب الخير، عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تركيا، إن وضع التجار الأتراك كارثى.

وكشفت أكشنار عن تلقى حزبها استغاثات من التجار لنجدتهم من التعثرات المادية، والعاطلين عن العمل لطلب الوظائف، والمرضى لطلب العون، بسبب تجاهل الحكومة لهم.

وأوضحت أن التجار الذين صوتوا لحزب الشعب الجمهورى وحزب العدالة والتنمية وحزب الخير هم أكثر المتضررين، وأن 75 % من المواطنين الذين صوتوا لحزب أردوغان من وسط الأناضول، يبحثون عن يد للعون، بسبب الأضرار التى تعرضوا لها جراء الأزمة الاقتصادية.

وأشادت أكشنار بشجاعة أعضاء حزبها وكفاحهم ضد ما تعرضوا له من ظلم، مشيرة إلى تحكم النظام التركي في الإعلام، الذي سبق وأن اتهمها بالكفر، كما ادعى تعرضها لمحاولة قتل، وقال إنها تستحق هذا المصير.