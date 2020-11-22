دورة تدريبية لطلاب تربية سوهاج عن "كيفية محو الامية وتعليم الكبار"

سوهاج محمود مقبول

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها كلية التربية بجامعة سوهاج لتدريب طلاب الكلية علي كيفية محو الامية وتعليم الكبار وذلك بالتعاون مع الهيئة العامه لتعليم الكبار، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، ومحمد الدالي رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة، والدكتوره خديجه عبد العزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لخدمة وتنمية المجتمع.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة أن ذلك ياتي تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء نهائياً على الأمية بمصر، والجامعة حريصة علي تقديم كافه أنواع الدعم من خلال التعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار وذلك في سبيل القضاء على الأمية نهائياً بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق انه تلك الدورة التدريبية تعد اولي الدورات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد حيث سيتم عقد سلسله من تلك الدورات، وذلك في اطار البروتوكول الموقع بين كلية التربية وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء القرار الصادر باشتراط محو أمية اربعة مواطنين على الأقل كحد أدنى للتخرج لطلاب كلية التربية.

واوضح الدكتور خالد عمران ان الدورة التدريبية تستمر علي مدار يومين ويشارك بها ٥٠ طالب وطالبة، وتتضمن مناقشه عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعليم الكبار وكذلك طرق تعليم القراءة والكتابة للكبار، خلال تدريب مباشر بقاعات التدريب بالكلية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.