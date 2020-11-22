دورة تدريبية فى الصيانة الوقائية للحاسب الآلى للعاملين بجمارك الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت الإدارة العامة لجمارك الأقصر، فعاليات دورة تدريبية فى الصيانة الوقائية للحاسب الآلى لعدد من العاملين بالإدارة وذلك بمعهد التدريب الجمركى فى مدينة الأقصر، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك خلال العام التدريبى 2020 /2021، والتى يقوم بتنفيذها المعهد القومى للتدريب الجمركي.

وخلال فعاليات الدورة ألقى المحاضرة وائل أحمد عطيه، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية معتمدة من كمال نجم وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وتحت إشراف سامح عاطف نجيب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركي، وسعيد عبد الظاهر مدير عام تنفيذ البرامج بمعهد القومى للتدريب الجمركي، وياسين الوردانى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر.

ومن جانبه صرح زكريا عطاى المشرف على معهد التدريب الجمركى بالأقصر، بأن هذه الدورات التدريبية المتميزة بمعهد التدريب الجمركى بالأقصر تأتى فى إطار خطة معهد القومى للتدريب الجمركى السنوية لتنمية وبناء القدرات البشرية، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم التنافسية والجمارك الرقمية لدى العاملين بمصلحة الجمارك المصرية، وتطوير وتحديث العمل الجمركى من خلال إقامة الدورات التدريبية المتميزة خلال الفترة القادمة.

وكان قد شهد مقر معهد التدريب الجمركى محافظة الأقصر، الشهر الماضى تنظيم فعاليات ندوة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية العاملين بالإدارة العامة لجمارك الأقصر بقاعة الطيران المدنى بمطار الاقصر الدولى، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك خلال العام التدريبى 2020 /2021، والتى يقوم بتنفيذها المعهد القومى للتدريب الجمركي، وألقى المحاضرة داخل معهد التدريب الجمركى ياسين الوردانى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، حيث صرح زكريا عطاى المشرف العام على معهد التدريب الجمركى بالأقصر، أن هذه البرامج الغرض منها رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك وتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، وبناء جيل يتسم بالقدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ القرارات الصحيحة ومواجهة السلبيات ومعالجة جميع المشاكل داخل مواقع العمل، وذلك من خلال إعداد دورات تدريبية وندوات عن طريق المعهد القومى للتدريب الجمركى وفرعه داخل مصلحة الجمارك.



دورة تدريبية في الصيانة الوقائية للحاسب الآلي للعاملين بجمارك الأقصر



دورة تدريبية في الصيانة الوقائية للحاسب الآلي للعاملين بجمارك الأقصر



دورة تدريبية في الصيانة الوقائية للحاسب الآلي للعاملين بجمارك الأقصر