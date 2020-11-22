اليوم السابع
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حوار تليفزيونى يكشف تفاصيل غرفة الاستراحة الخاصة لـ فلاديمير بوتين.. فيديو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:54 م
حوار تليفزيونى يكشف تفاصيل غرفة الاستراحة الخاصة لـ فلاديمير بوتين.. فيديو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب إيهاب محمد

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أجرت قناة "روسيا 1" حوارا خاصا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مقره بنوفو أوجاريفو قرب موسكو، وقبل بدء اللقاء دعا بوتين طاقم التصوير إلى غرفة الاستراحة الخاصة به، والتى طالما شوهد يخرج منها ولكن لم يتم الكشف عنها من قبل.

 

وفي شهر يوليو من العام الجارى، كشف بوتين خلال لقاء صحفي عن "غرفة سرية" بجوار مكتبه في قصر الكرملين، مشيرا إلى أن هذه الغرفة مخصصة لعقد "محادثات صعبة" مع زملائه، وتضمنت غرفة المحادثات حرف يدوية ورسومات للأطفال تم إرسالها إلى رئيس الدولة، بالإضافة إلى لوحة لقيصر روسيا بطرس الأكبر، وفقا لـ"سبوتنيك".

 

 

يشار إلى أن الرئيس بوتين، قال في تصريح له، اليوم الأحد، إنه لا دوافع خفية وراء تأخره فى تهنئة جو بايدن على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، فى ظل رفض الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته، وفي مقابلة تلفزيونية نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، أوضح بوتين "القواعد الرسمية يجب اتباعها بناء على الإجراءات المتبعة والمعايير القانونية، ولا يوجد دافع خفي أو أي شيء من شأنه أن يزيد من تدهور العلاقات بيننا، هو نهج رسمي بحت".

 

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وأوضح، "ليس الأمر أننا نحب أو لا نحب شخصا بعينه - نحن ببساطة في انتظار نهاية المواجهة السياسية الداخلية"، مؤكدا احترامه لكلا من بايدن وترامب، وسبق أن صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف بأن بوتين سيهنئ بايدن بمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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وكانت كبرى الشبكات الإعلامية الأمريكية قد أعلنت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر، فيما يقول ترامب إنه الفائز في الانتخابات لكن انتصاره سرق منه عن طريق عملية تزوير كبيرة في الانتخابات، ورفع على إثر ذلك عددا من الدعاوى القضائية، وعمل على بدء عمليات تدقيق وإعادة فرز فى عدة ولايات.


فلاديمير بوتين

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غرفة استراحة بوتين

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