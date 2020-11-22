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حريق فى وزارة الصحة الكويتية يلتهم ملفات تحمل قضايا هامة..صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:52 م
حريق فى وزارة الصحة الكويتية يلتهم ملفات تحمل قضايا هامة..صور حريق وزارة الصحة الكويتية
وكالات

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شب حريق، صباح اليوم الأحد، في غرفة الملفات "الأرشفة" بإدارة المشتريات في وزارة الصحة بالكويت، نتيجة "ماس كهربائي"، وفق ما أفادت شبكة "إرم" الإخبارية.
 
وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن الحريق اندلع في غرفة ملفات الأرشفة بإدارة المشتريات، وأتى على جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة لوزارة الصحة.
 
واندلعت النيران بالغرفة في وقت مبكر قبل موعد الدوام، وعلى إثرها حضر وزير الصحة د. باسل الصباح، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا، وتمت السيطرة على الحريق التي أتت على جميع الملفات التي تحمل قضايا هامة للوزارة.
 
 
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