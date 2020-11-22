حبس المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 12 متهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة الحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف الواقعة.

واعترف 12 متهما تم القبض عليهم، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في الحوامدية بالجيزة، أن أحد الأشخاص ادعى لهم بوجود كنز أثرى مدفون أسفل المنزل الذى يملكه أحدهم، وأنهم اتفقوا على المشاركة فى دفع تكاليف التنقيب، والحفر مقابل تقسيم قيمة الكنز فور استخراجه وبيعه.

وأضاف المتهمون أنهم بدأوا في أعمال الحفر، وتمكنوا من إحداث حفرة عميقة وصلت إلى 8 أمتار، بواسطة أدوات حفر، وموتور لشفط المياه، وخلال الحفر ألقى رجال المباحث القبض عليهم.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 12 متهما لاثنين منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكن أحدهم، وعثر بداخله على حفرة (بقطر 1,5متر وعمق 8 متر )، وكمية من الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.