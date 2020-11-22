جامعة طنطا تطلق قافلة طبية شاملة بقرية سجين الكوم بمشاركة 22 طبيبًا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق الجامعة، اليوم الأحد، حملة للكشف والتوعية بسرطان الثدى، من خلال قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة إلي قرية سجين الكوم بمحافظة الغربية، تنفيذا لمبادرة "صحة المرأة المصرية"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك، استكمالًا لدورها المجتمعي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية الشاملة للجامعة يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة ورعاية المرضى، حيث ضمت القافلة اليوم 22 طبيبًا من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات الطبية، حيث أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان لـ 1188 حالة في العديد من التخصصات، كما تم عمل قافلة بيطرية وتوزيع العلاج بالمجان.

شارك فى فعاليات القافلة الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وخالد فتحي مدير إدارة المتابعة بجامعة طنطا، والإعلامى هانى حسين، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

وأقيمت القافلة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة قطور ، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، حيث كان في استقبال القافلة الطبية هاني مصطفي رئيس مجلس ومدينة قطور، والدكتور عبد الفتاح عبدة مدير الإدارة التعليمية بقطور، ومحمد مصطفي رئيس الوحدة المحلية بسجين والدكتور الحسين فتوح بقسم الطب الوقائي بقطور.