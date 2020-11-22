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جامعة بنها تشارك فى مسابقة التراث وطريق الحرير بجامعة نزارباييف بكازاخستان

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:35 م
جامعة بنها تشارك فى مسابقة التراث وطريق الحرير بجامعة نزارباييف بكازاخستان المشاركون بالمسابقة
القليوبية إبراهيم سالم

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شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، فى مسابقة التراث وطريق الحريق والتى أقيمت على هامش فعاليات اجتماعات تحالف جامعات طريق الحرير بجامعة نزارباييف بدولة كازاخستان من خلال تطبيق زووم.

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة بنها هي الجامعة الإفريقية الوحيدة التي شاركت فى هذه المسابقة حيث شارك الطالب مصطفي أيمن مصطفى بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بفيديو من تصميمه.

بعنوان "من صناعة الحرير..إلي صناعة التاريخ" حيث استعرض فيه تاريخ العلاقات المصرية الصينية واشتراك جامعة بنها في المكتب التنفيذي لطريق الحرير منذ عام 2015 لتصبح أول جامعة في الشرق الأوسط ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف.

جدير بالذكر أن تحالف جامعات دول طريق الحرير ؛ يضم أكثر من مائة جامعة في أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ويعتبر اقتصادياتها نحو 30% من الاقتصاد العالمي مما يعد إنجازا هاما ويؤكد التزاما أكاديميًا بين جامعات هذه الدول بالتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك للتبادل الثقافي وأن تعمل هذه الجامعات على تعزيز الصداقة وأواصر التفاهم بين طلابها وأساتذتها.

المشاركين بالمسابقة

المشاركين بالمسابقة

 


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