جارديان: حملة رفيعة المستوى فى استراليا لتفتيت مؤسسات " مردوخ " الاعلامية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كيفن رود ،ومالكولم تورنبول رئيسيى وزراء أستراليين سابقين في طليعة حملة لتقويض وتفتيت ، كل مؤسسات روبرت مردوخ ، رجل الإعلام الأكثر نفوذاً في العالم، أينما وجدت في مختلف أنحاء العالم ، وذكرت الصحيفة ، أن زعماء حزب العمال والليبراليين السابقين كانا متنافسين في السابق ولكنهما سيظهران كشاهدين مشتركين في تحقيق برلماني استرالي حول هيمنة "مردوخ " ، بعدما أصبحت نيوز كورب أستراليا ، الذراع الدعائية للحكومة الليبرالية اليمينية.

وأشاد البعض بالتحقيق باعتباره بداية دعوة عالمية لمساءلة "مردوخ " البالغ من العمر 89 عامًا ، المولود في استراليا والذي شكل أيضًا السياسة البريطانية على مدار الأربعين عامًا الماضية ، بصحفه ذات الميول اليمينية ، وقام حتى وقت قريب بترويج ودعم رئاسة دونالد ترامب ، في أمريكا من خلال قناته التلفزيونية الأمريكية ، فوكس نيوز.

وقال ديفيد هارداكر ، مراسل استقصائي ومذيع استرالي مخضرم: "قد تكون هذه لحظة غير مريحة لمردوخ". لدينا رئيسا وزراء سابقان يعملان معا ، وهذا لم يحدث من قبل ، وبالنسبة لهارداكر ، فإن العنصر الحاسم هو تعبئة قادة صناعة التكنولوجيا ، المستعدين بالفعل للاستثمار في الطاقة الخضراء والبنية التحتية: "هذا هو المكان. إنها قاعدة قوة كبيرة بها الكثير من المال ، لكنها محظورة من قبل المحافظين وبسبب إنكار مردوخ للتغير المناخي ، على الرغم من قبوله الواضح مؤخرًا بأنه موجود بالفعل ".

وأشارت الجريدة ، الى أن هذا الصيف ، استقال جيمس مردوخ ، أحد نجلي روبرت ، من مجلس إدارة نيوز كورب بسبب "خلافات" حول المحتوى التحريري ، بعد عدة أشهر من انتقاده لتغطية الشركة لحرائق الغابات الأسترالية.

قال تورنبول ، في ظهور على قناة ABC انتشر انتشارًا واسعًا: "إن الحملة على إنكار المناخ مذهلة ، وقد ألحقت ضررًا هائلاً بالعالم ، والحاجة العالمية للتصدي للاحتباس الحراري". "أعني ، إنه منحاز بشكل مروع ، ومثل هذه الدعاية التي لا يستطيع جيمس ابن روبرت تحملها."

تم استهداف كل من رود وتورنبول ، من قبل صحافة مردوخ عندما كانا في السلطة وأكدوا أنهما غير قادرين على الاستجابة بسبب شبه احتكاره لمنصات الطباعة والبث ،

ويمتلك مردوخ صحيفة رئيسية في كل ولاية ، باستثناء أستراليا الغربية ، ويهيمن على كوينزلاند بصحيفة واحدة رئيسية هى Courier Mail. قال رود "هذه ولاية بها صحيفة واحدة ، وليست مجرد مدينة بها صحيفة واحدة. وأي شخص يعتقد أن هذا أمر عادل فيما يتعلق بكل جانب من جوانب السياسة الذي يحقق هدفه العادل ، لديه حجارة في رأسه".