اليوم السابع
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تنبؤ الرى: أمطار خفيفة اليوم على أجزاء من السواحل الشمالية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:59 ص
تنبؤ الرى: أمطار خفيفة اليوم على أجزاء من السواحل الشمالية أمط\ر
كتبت ــ أسماء نصار

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تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد، على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.
 
وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.
 
 
وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
 
 
 
 
 
 

مركز التنبؤ

المياه

امطار

وزارة الرى

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