تفاصيل البروتوكول العلاجى الجديد لكورونا بمستشفيات العزل

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن البروتوكول يتضمن أيضا استخدام عقار الريمديسفير رسميا في البروتوكول العلاجي للحالات المتوسطة، حيث ثبت أنه يقلل نسب تواجد المصابين في مستشفيات العزل، وتم الاستقرار أيضا على إبقاء عقار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت نتائج الدراسات التي أجريت فاعليته في العلاج وكانت مبشرة وحققت النتائج نسب تعافي عالية.

وأضافت اللجنة: "تم الإبقاء على دواء "لوبينافير، ريتونافير" ومضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض، مشددا على أن هذه الأدوية لا تستخدم إلا داخل المستشفيات تحت إشراف الأطباء المتخصصيين.

وأوضحت اللجنة أن الحالات البسيطة يستخدم لها هيدروكسي كلوروكوين وزنك وفيتامين سي ومضاد لتجلد وخافض للحرارة، وهناك حالات يتم استخدام لها هيدروكسي كلوروكوين وأوسيلتاميفيرو أزيثروميسين وزنك وفيتامين سي ومضاد تجلد ومضادات حيوية والستيرويدات و توسيلزوماب، مشيرة إلى أن كل هذه الأدوية تختلف من حالة إلى آخر على حسب نوعية الحالة وعمرها ودرجة تفاعل الأدوية مع طبيعة جسمها لذلك إشراف الطبيب مهم جدا.

وكشفت اللجنة عن زيادة نسبة المصابين خلال الفترة الماضية داخل المستشفيات بنسبة 15%، مؤكدا أن فصل الشتاء عنصر قوي لانتشار الفيروس لذلك لابد من التعامل بحذر وأخذ كل التدابير المناسبة لتعامل بذكاء مع الفيروس وضرورة التهوية وعدم غلق الشبابيك خلال فصل الشتاء وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان.