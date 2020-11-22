تفاصيل إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العيادات بمدينة نصر للمحاكمة

كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة معامل التحاليل والعيادات الطبية لمحكمة الجنح، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر بسرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" بداخلها 15 ألف جنيه، وهاتف محمول من فرع أحد المعامل الطبية دائرة القسم.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطليّن، لهما ملعومات جنائية، فتم تقنين الإجراءات وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بالتحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب"كسر الباب" ، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث (الخزينة " فارغة " بمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليهما) ، وأقرا بتمكنهما من فتح الخزينة، وإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل معامل التحاليل والعيادات بأسلوب " كسر الباب" ، وأقرا بارتكابهما ( 4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.